Президент США приостановил «шатдаун» на три недели

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Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект, предусматривающий выделение бюджетных средств для восстановления временной, до 15 февраля, работы правительства, которая была приостановлена в течение 35 дней. В тот же день документ утвердили Сенат и Палата представителей. «Шатдаун», или приостановка работы правительства из-за отсутствия бюджетных средств, продолжался с 22 декабря из-за разногласий по поводу бюджета на 2019 год. Теперь формально работа всех министерств восстановлена, и госслужащим должна быть выплачена зарплата. Предстоящие три недели должны быть использованы для согласования бюджета. Подобные кризисы происходили в США и раньше, но нынешний оказался рекордным по продолжительности.