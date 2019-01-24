Джон Болтон: Для ослабления санкций от Пхеньяна требуется «существенный шаг»

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Для того, чтобы США начали рассматривать смягчение антисеверокорейских санкций, от Пхеньяна требуется «существенный шаг» к отказу от ядерного оружия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Washington Times, опубликованном в пятницу. Проблема санкций является ключевым камнем преткновения на переговорах между США и КНДР. В ходе состоявшегося в прошлом году в Сингапуре северокорейско-американского саммита лидеры двух стран договорились достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна, но не указали очерёдность шагов. Север требует ослабления санкций в качестве меры доверия, в то время как США настаивают на денуклеаризации как на условии для снятия санкций.