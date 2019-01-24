Верховный суд РК: Документы, связанные с соглашением с Японией в военной области, не подлежат разглашению

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Любые документы, связанные с соглашением о совместном использовании и защите военной информации между РК и Японией, не подлежат разглашению. Об этом говорится в решении Верховного суда РК, завершившего рассмотрение иска общественной организации против министерства иностранных дел с требованием раскрыть информацию, связанную с упомянутым соглашением. Суд пришёл к выводу, что любое раскрытие информации нанесёт ущерб национальным интересам обеих стран и может быть использовано третьими странами в качестве средства воздействия на переговорах. Кроме того, может быть нанесён серьёзный ущерб дипломатическому доверию между сторонами. Работа над соглашением о совместном использовании и защите военной информации между РК и Японией завершилась в 2012 году. Однако его утверждение правительством несколько раз откладывалось из-за критики со стороны общественных организаций, характеризовавших документ как «сомнительную закулисную сделку». Организация «Народная солидарность за всеобщую демократию» потребовала от министерства иностранных дел раскрыть процесс подготовки соглашения, но получила отказ. В сентябре 2013 года организация подала судебный иск. Суд низшей инстанции принял сторону истцов, но высшая инстанция в лице Верховного суда отменила предыдущее решение.