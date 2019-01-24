Пхеньян против вмешательства третьих стран в межкорейские проекты

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Югу и Северу Кореи не следует прислушиваться к мнению третьих стран по поводу их совместных проектов. Межкорейские проекты должны осуществляться на двусторонней основе в интересах корейского народа, а не зарубежных стран. Об этом пишет в субботу газета «Нодон синмун», главный печатный орган КНДР. Так называемая «координация северокорейской политики», на которой настаивают другие страны, имеет целью помешать Сеулу улучшить межкорейские отношения. Ни одна страна не должна вмешиваться в двусторонние проекты Юга и Севера, а консультации по этому вопросу с третьими странами является препятствием на пути к миру, процветанию и объединению Кореи,- пишет «Нодон синмун».