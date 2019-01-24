Сеул опроверг сообщения о создании Фонда поддержки жертв принудительного труда

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Администрация президента РК категорически опровергла в субботу сообщения ряда СМИ о создании фонда с участием правительства РК, южнокорейских и японских компаний для выплаты компенсаций жертвам принудительного труда в период Второй мировой войны. Представитель администрации Ким Ый Гём назвал подобные сообщения лишёнными здравого смысла, подчеркнув, что представители двух стран даже не обменивались мнениями по этому поводу. Ряд общественных организаций действительно высказывались в поддержку подобного фонда с участием правительства РК в качестве способа урегулирования двустороннего конфликта по вопросу компенсации за принудительный труд. Некоторые СМИ даже сообщили о том, что идея совместного фонда передана в администрацию президента, но её реализация приостановлена. Сеул и Токио ведут переговоры по урегулированию проблемы принудительного труда, но не обменялись мнениями по поводу идеи создания фонда,- подчеркнул Ким Ый Гём. В южнокорейском МИД также заявили, что сообщения СМИ по этому поводу не соответствуют действительности.