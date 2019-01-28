Конфликт вокруг низкого полёта японского самолёта обостряет отношения между Сеулом и Токио

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Конфликт между Сеулом и Токио вокруг низкого полёта японского самолёта над южнокорейским кораблём препятствует продолжению двусторонних обменов в военной области. Так, планировавшийся на февраль визит в Японию командующего первым флотом ВМС РК адмирала Ким Мён Су отложен на неопределённый срок. Это связано с тем, что правительство РК считает данный визит неприемлемым с учётом сложившейся ситуации. Замминистра обороны РК Со Чжу Сок, который принимает участие в международной конференции по безопасности в Сингапуре, не намерен встречаться с представителями Японии. Представитель министерства заявил, что в связи с недавними угрожающими полётами японского самолёта ведётся работа по пересмотру правил реагирования в экстренных ситуациях в сторону их ужесточения. Речь, в частности, идёт об увеличении в два раза минимального расстояния между иностранными самолётами и южнокорейскими военными кораблями, при котором корабли направляют предупредительное сообщение. В свою очередь, японская сторона пересматривает план своего участия в международных военно-морских учениях, которые пройдут в апреле в южнокорейских водах в районе Пусана.