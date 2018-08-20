Проект поиска останков погибших в Корейской войне выведен из-под санкций

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Совет Безопасности ООН вывел из-под действия санкций межкорейский проект поиска останков военнослужащих Юга и Севера, погибших в годы Корейской войны. По данным дипломатических источников, решение было принято в середине прошлой недели. В этой связи появилась возможность направить в КНДР специальное оборудование и снаряжение для разминирования территории, на которой будут проводиться раскопки с целью обнаружения останков. В соответствии с заключённым в прошлом году межкорейским соглашением в военной области, направленным на снижение напряжённости, предотвращение случайных столкновений и укрепление доверия, раскопки будут проходить в период с апреля по октябрь. Между тем, в Сеуле ожидают ответ ООН на просьбу освободить от действия санкций оборудование, необходимое для обследования состояния дорог на территории КНДР. Сеул и Вашингтон достигли договорённости об освобождении проекта поиска останков от санкций в ходе заседания рабочей группы, состоявшегося 17 января.