Количество авиапассажиров в РК в 2018 году выросло на 7,5%

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В прошлом году количество авиапассажиров в РК выросло на 7,5% в годовом исчислении, составив 117 млн 530 тыс. человек. Данную информацию предоставили 27 января в министерстве сухопутных территорий и транспорта. Рост пассажиропотока на международных линиях составил 11,7%. Перевезены 85 млн 930 тыс. пассажиров. Перевозки на маршрутах, связанных с Китаем, выросли на 15,6%, с Японией - на 12,1%, со странами Юго-Восточной Азией - на 12%. Среди пассажиров количество китайцев выросло на 15,6%, составив 16 млн 110 тыс. человек. Рост показателя международного аэропорта Инчхон составил 10,1%, аэропорта Кимхэ - 12,1%, Кимпхо - 6,4%, Чечжу - 48,6%. По доле на первом месте аэропорт Инчхон – 78%. Далее следуют Кимхэ - 11%, Кимпхо - 5%, Чечжу и Тэгу – 2%. На внутренних авиалиниях пассажиропоток сократился на 2,5%, составив 31,6 млн человек. Такое снижение связывают со снижением количества внутренних рейсов и потока туристов на остров Чечжудо. Объём грузовых перевозок вырос на 2,8%, составив 4 млн 440 тыс. тонн.