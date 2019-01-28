Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

Рост потребления в частном секторе составил в 2018 году 2,8%

Write: 2019-01-28 11:03:37Update: 2019-01-28 13:21:10

Рост потребления в частном секторе составил в 2018 году 2,8%

Рост потребления в частном секторе достиг максимальной с 2011 года отметки в 2,8%. Об этом сообщили 27 января в Банке Кореи. Данный показатель впервые с 2005 года превысил рост ВВП. Именно улучшение потребления способствовало экономическому росту в условиях снижения инвестиций в строительство и производственные мощности. При этом условия для роста потребления были не самыми хорошими: количество рабочих мест сократилось, а индекс потребительских настроений снизился со 109,9 пункта в январе до 96,9 пункта в декабре. Улучшение потребления, несмотря на такие условия, эксперты связывают с эффектом от финансовых вливаний правительства, а также увеличением номинальной зарплаты. 
Список

Рекомендуем