В Сеуле пройдёт Корейская выставка отраслей электроники и информационных технологий

С 29 по 31 января в торгово-развлекательном центре Dongdaemun Design Plaza пройдёт южнокорейский аналог Международной выставки потребительской электроники (Consumer Electronics Show - СES). Это Корейская выставка отраслей электроники и информационных технологий, организованная Корейской ассоциацией производителей электроники (KEA) и рядом профильных госучреждений. CES-2019 проходила с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. В ней приняли участие 4,5 тыс. компаний из 160 стран мира, в том числе 317 южнокорейских. Выставка в Сеуле собрала инновационные технологии и продукцию отечественных компаний. Свои разработки, в частности, представляют 40 компаний, среди которых Samsung Electronics, LG Electronics, SKT, а также малые и средние компании. Разработки представлены в пяти областях – виртуальная и дополненная реальность, спорт, здравоохранение, умный дом и умный город, робототехника. Многие технологии будут представлены впервые в мире.