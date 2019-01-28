Объём потребления риса РК достиг нового минимума

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Объём потребления риса в РК достиг в 2018 году нового минимума 167,3 грамма на человека в сутки. Это на 1,2% меньше, чем год назад. Об этом сообщили в Национальном статистическом управлении. Средняя порция составляет 100-120 граммов. То есть, корейцы в среднем потребляют 1,5 порции в день. Годовой показатель составляет 61 кг. Между тем, общий объём потребления продуктов питания из риса вырос на 6,8%, составив 755.664 тонны. В управлении отмечается, что корейцы всё меньше употребляют рис дома, чаще отдавая предпочтение готовым продуктам питания. То есть, спрос на рис сохраняется, но меняет форму.