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28 января в Сеуле состоится южнокорейско-катарский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани обсудят вопросы, касающиеся развития партнёрских отношений, а также тему расширения сотрудничества в экономике, здравоохранении, сельском и морском хозяйстве, других сферах. Будут затронуты вопросы участия южнокорейских компаний в экономических проектах в Катаре. По данным администрации президента РК, Катар является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа и шестым по объёму поставщиком сырой нефти в РК. В 2022 году Катар проведёт чемпионат мира по футболу. В этой связи у сторон имеется большой потенциал сотрудничества в подготовке к этому мероприятию.