Более половины южнокорейцев согласны с повышением пенсионного возраста

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Более половины южнокорейцев согласны с возможностью повышения пенсионного возраста с нынешних 65 до 70 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством RealMeter среди 504 жителей страны. Согласие выразили 55,9% респондентов, 41% против. Сторонники данной идеи высказывают опасения по поводу усиления финансовой нагрузки на молодёжь в связи с ростом социальных расходов на фоне увеличения средней продолжительности жизни. Противники отмечают, что в таком случае появится «слепая зона» соцобеспечения, в которую войдут люди в возрасте от 66 до 69 лет. В условиях отсутствия должных мер по обеспечению пожилых людей работой возможно усугубление проблемы бедности среди граждан пенсионного возраста.