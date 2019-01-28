В Сеуле удовлетворены решением СБ ООН по проекту поиска останков военнослужащих Юга и Севера

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Решение о выводе из-под действия санкций межкорейского проекта поиска останков военнослужащих Юга и Севера, погибших в годы Корейской войны, может положительно сказаться на других межкорейских проектах. Об этом заявил в понедельник представитель министерства по делам воссоединения Пэк Тхэ Хён. Он отметил, что в ходе последнего заседания южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР, проходившей в режиме видеоконференции, стороны достигли единого мнения по ряду проектов. В настоящий момент ведётся работа по их выведению из-под действия санкций, и результаты уже есть. Он отметил, что правительство приложит усилия для ускорения этого процесса. Касательно южнокорейцев, по различным причинам удерживаемых в КНДР, Пэк Тхэ Хён заявил, что правительство принимает различные меры с целью их скорейшего освобождения.