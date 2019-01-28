В Сеуле пройдёт заседание министров АТР по окружающей среде

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Четвёртое заседание министров Азиатско-Тихоокеанского региона по окружающей среде, запланированное на следующий год, состоится в РК. Об этом сообщили в понедельник в министерстве экологии РК. Соответствующее решение было принято на третьем заседании, проходившем в Сингапуре 24-25 января. Данное мероприятие проводит Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), и оно является частью подготовки к конференции ООН по этой теме. В заседании участвуют представители правительств 41 страны и международных организаций. Конкретный город, в котором проведут мероприятие, будет определён в этом году.