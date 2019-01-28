Председатель КНР с супругой побывали на концерте артистов из КНДР

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Председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань встретились 27 января в Пекине с заместителем председателя ТПК Ли Су Ёном и присутствовали на концерте северокорейской художественной труппы «Самчжиён». Об этом сообщило агентство Синьхуа. Северокорейский художественный ансамбль находится в Пекине с 24 января. Центральное телевидение Китая сообщило, что выступление артистов из КНДР имеет важное значение не только в плане культурного обмена, но и в связи с 70-летием установления дипломатических отношений. Выступления проходили на фоне пейзажей Пхеньяна, а три года назад на подобном концерте фоном были изображения ядерного и ракетного оружия. Такие изменения, по мнению экспертов, связаны с предстоящим вторым американо-северокорейским саммитом. После концерта Си Цзиньпин и Пэн Лиюань поднялись на сцену. Они приветствовали артистов и сделали с ними общее фото. Си Цзиньпин подчеркнул, что данное выступление является важной частью двусторонних обменов.