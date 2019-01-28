В Сеуле состоялся южнокорейско-катарский саммит

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28 января в Сеуле состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани. Южнокорейский президент поздравил Катар с получением права провести чемпионат мира по футболу в 2022 году. Он указал, что РК, имея опыт проведения подобных мероприятий, готова оказать всестороннюю помощь в подготовке чемпионата. Мун Чжэ Ин отметил, что РК и Катар являются важными друзьями и партнёрами. По его словам, двусторонний товарооборот составляет 17 млрд долларов, а южнокорейские компании активно действуют на местном рынке. Он выразил готовность развивать разностороннее сотрудничество. Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что РК и Катар поддерживают крепкие отношения в различных сферах, а его нынешний визит в Сеул внесёт вклад в укрепление двусторонних отношений. Он указал, что Катар положительно настроен на сотрудничество с РК в подготовке к чемпионату мира по футболу. Эмир отметил, что в 2006 году во время проведения Азиатских игр в Дохе стороны активно и успешно сотрудничали в организации мероприятия.