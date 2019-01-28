РК и Катар развивают сотрудничество в сфере морского хозяйства

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В рамках визита в Сеул эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани РК и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу сотрудничества в сфере рыболовства и рыбного хозяйства, признания лицензий морских техников, а также в области работы портов. Соглашение было подписано в присутствии Мун Чжэ Ина и Тамима бин Хамада Аль Тани. Сообщается, что подписание документа было инициировано в связи с активным желанием Катара сотрудничать с РК в этой области с целью повышения уровня продовольственного самообеспечения. РК будет делиться с Катаром опытом в добыче, обработке и обеспечении санитарных норм морепродуктов, а также в управлении портами. Ожидается, что соглашение активизирует выход южнокорейских профильных компаний на рынок Катара.