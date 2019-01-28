Министр обороны РК встретился с послом США

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Министр обороны РК Чо Гён Ду встретился 28 января с послом США в Сеуле Гарри Харрисом. Как сообщил представитель минобороны, встреча проходила в закрытом формате и длилась более часа. Стороны, по некоторым данным, обсудили ряд актуальных текущих тем. Предложение о встрече поступило со стороны Гарри Харриса, который объяснил это необходимостью обсуждения рабочих вопросов. В министерстве не раскрывают подробностей встречи, но есть предположение, что состоялся обмен мнениями относительно конфликта между РК и Японией из-за низкого полёта японского самолёта над южнокорейским кораблём.