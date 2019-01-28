В новогодние выходные корейцы отправятся на малую родину

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В период выходных по случаю Нового года по лунному календарю с 1 по 7 февраля на малую родину отправятся 48 млн 950 тыс. южнокорейцев. Пик этого явления придётся на 4 февраля, накануне праздника, а также на 5 февраля, в сам праздник, когда начнётся массовое возвращение домой. Об этом сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта. В качестве транспорта 86,2% корейцев будут использовать личные автомобили, 9% - автобусы, 3,9% - железные дороги, 0,6% - авиатранспорт, 0,3% - водный транспорт. В связи с приближением праздника власти принимают меры для обеспечения максимального комфорта граждан в пути. В период праздничных выходных будет действовать специальный центр по осуществлению круглосуточного контроля за ситуацией на дорогах.