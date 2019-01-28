Bloomberg: Переговоры между РК и США о распределении военных расходов зашли в тупик

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В настоящий момент переговоры между РК и США о распределении расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове зашли в тупик. В этой связи вероятность того, что стороны смогут договориться до 15 апреля, когда истекает предложенный США срок, крайне мала. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя правительства РК. Если на переговорах не удастся достичь результата, южнокорейский персонал американских военных баз будет временно уволен. В этой связи южнокорейская сторона планировала обратиться за помощью в разрешении конфликта к третьим лицам, не имеющим отношения к переговорам, например, к госсекретарю США Майклу Помпео. Разногласия сторон являются новым фактором давления на РК, которая находится в союзнических отношениях с США на протяжении 70 лет.