РК заняла 29-е место в рейтинге экономической свободы

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РК находится на 29-м месте в Индексе экономической свободы, который рассчитывается американским исследовательским институтом Heritage Foundation и изданием Wall Street Journal на основе анализа ситуации в 180 странах. Южнокорейский показатель постепенно ухудшается: в 2017 году РК занимала 23-е, а в 2018 году - 27-е место. Итоговая оценка составила 72,3 балла, что на 1,5 балла выше, чем в прошлом году. Это позволило отнести РК к списку стран, имеющих в целом свободную экономику. В список входят государства, занимающие от 7 до 35 места. Средняя оценка среди 180 стран составила 60,8 балла, а по странам Азии - 60,6 балла. Южнокорейский показатель снизился из-за наличия таких факторов как влияние на экономику судебной власти, налоговое бремя, снижение валютной свободы и свободы труда. Также отмечается, что в свете экономической политики правительства доверие народа к нынешней власти не укрепилось. Нуждаются в решении такие проблемы как старение общества, низкая производительность труда, высокая зависимость от экспорта. КНДР 25-й год подряд находится на последнем месте – 5,9 балла. На первом месте Гонконг – 90,2 балла. Далее следуют Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, Австрия, Ирландия. США на 12-месте, Япония - на 39-м, Россия - на 98-м, Китай - на 100-м.