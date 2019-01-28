РК на шестом месте среди стран ОЭСР по росту доходов домохозяйств

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РК заняла шестое место среди стран ОЭСР по росту доходов домохозяйств. Как отмечается в докладе, представленном 28 января Корейским институтом экономических исследований, в 2000 году общий доход домохозяйств РК составил 428 трлн вон, а в 2016 году - 1 квадриллион 16 трлн вон. То есть показатель вырос в 2,37 раза. Наибольший рост зафиксирован в Латвии – 3,74 раза. Самая низкая отметка в 0,96 раза зарегистрирована в Японии. В институте сообщается, что самым значительным фактором роста показателя РК является увеличение доходов рабочих, живущих на зарплату.