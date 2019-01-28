КНДР заняла девятое место в мире по количеству жертв стихийных бедствий

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В прошлом году в КНДР из-за стихийных бедствий погибли 237 человек, что является девятым показателем в мире. Об этом сообщила 29 января радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на доклад Международной стратегии ООН по снижению риска бедствий (UNISDR), а также Левенского университета в Бельгии. Сообщается, что в прошлом году стихийные бедствия привели к гибели 10 тыс. человек. Наибольшее количество погибших пришлось на Индонезию – 4.535 человек и Индию – 1.388 человек. Далее в списке Гватемала, Япония, Китай, Нигерия, США, Пакистан, КНДР и Филиппины. 64% погибших стали жертвами наводнений. В результате селей и наводнений, вызванных тайфуном SOULIK в начале сентября прошлого года, в КНДР погибли 76 человек, пропали без вести 75 человек, общее количество пострадавших составило 58 тыс. человек.