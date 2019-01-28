РК и США обсуждают ситуацию вокруг разделённых семей Юга и Севера

Photo : KBS News

Представитель МИД РК отправился в США, чтобы обсудить вопрос организации контактов между разделёнными семьями Юга и Севера в формате видеоконференции. 28 января внешнеполитический источник сообщил, что в Вашингтон отправился директор департамента МИД РК по вопросам планирования внешней политики мира Ли Дон Ёль. Он обсудит с представителями американской стороны вопрос о разделённых семьях, а также темы, обсуждение которых не было завершено в ходе последнего заседания южнокорейско-американской рабочей группы. Ожидается, что стороны обменяются мнениями о ситуации вокруг возможности отправки в КНДР антигриппозного препарата Тамифлю, а также посещения южнокорейскими компаниями Кэсонского индустриального комплекса.