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30 января в РК отмечается первый в 2019 году День культуры, который назначен на последнюю среду каждого месяца. Данный день был учреждён в целях стимулирования доступа граждан страны к культурным контентам, когда можно бесплатно или с большой скидкой посмотреть фильм в кинотеатре, посетить выставки, спектакли и различные представления. В министерстве культуры, спорта и туризма сообщили, что в течение недели по всей стране состоятся около 1.300 различных мероприятий, в том числе, спортивные соревнования, представления и показы фильмов с большими скидками или бесплатно.