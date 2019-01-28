Скончалась жертва преступлений японской армии Ким Бок Тон

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Вечером 27 января скончалась жертва преступлений японской армии – 92-летняя Ким Бок Тон, которая была символом движения за признание Японией своей вины за сексуальное рабство. С 2017 года она боролась с раком, а 17 дней назад её состояние резко ухудшилось. Ким Бок Тон родилась в городе Янсане провинции Кёнсан-Намдо в 1926 году. В 1940 году в возрасте 14 лет она была принудительно угнана японцами для работы в полевых борделях, где она провела 8 лет. В марте 1992 года она открыто заявила о том, что была жертвой сексуального рабства в японской армии, и с тех пор активно участвовала в движении за права жертв этого преступления. Глава Корейской ассоциации женщин-жертв сексуального рабства в период Второй мировой войны Юн Ми Хян сообщила, что Ким Бок Тон до последнего момента выступала против позиции Японии по этому вопросу. На данный момент среди официально зарегистрированных жертв сексуального рабства в живых остались 23 человека.