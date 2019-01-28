В МИД РК отреагировали на заявление главы МИД Японии по Токто

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В МИД РК отреагировали на заявление министра иностранных дел Японии Таро Коно, назвавшего южнокорейские острова Токто японской территорией. Как заявил в понедельник представитель МИД РК, японские власти должны немедленно отозвать своё заявление. Он потребовал, чтобы японское правительство прекратило неприемлемые притязания на южнокорейские территории, которые являются таковыми исторически, географически и согласно международному праву. В МИД ещё раз подчеркнули, что сдержанная позиция, принимающая историю как она есть, является базой для развития двусторонних отношений.