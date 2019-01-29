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Экономика

Правительство РК представило 23 госпроекта, освобождённых от проверки ТЭО

Write: 2019-01-29 15:37:40Update: 2019-01-30 12:09:40

Photo : YONHAP News

Правительство РК отобрало 23 проекта общей стоимостью 21,5 млрд долларов для освобождения от процедуры проверки целесообразности и технико-экономического обоснования. 29 января вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги объявил результаты рассмотрения заявок, поступивших от 17 городов и провинций на освобождение 33 проектов от проверки. Министр заявил, что в регионах с низким уровнем развития и небольшим населением есть трудности с прохождением проверки обоснования проектов, поэтому продвижение местных масштабных проектов проходит с большим трудом. В этой связи власти сделали упор на проекты, которые будут способствовать сбалансированному развитию страны и созданию новых рабочих мест. На этот раз также было уделено внимание регионам, в которых наблюдается кризис в промышленности и на рынке труда. Из отобранных проектов только пять общей стоимостью в 3,2 млрд долларов касаются инвестиций в новые исследования и разработки. Остальные связаны с расширением сети дорог и логистической системы. Сообщается, что объявленные проекты будут реализованы до 2029 года. Ежегодно на них планируется выделять 1,7 млрд долларов, что не станет значительным бременем для бюджета. 
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