На Новый год по лунному календарю дороги будут более загружены, чем в прошлом году

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На предстоящих выходных по случаю Нового года по лунному календарю ожидается, что дороги будут наиболее загружены 4 и 5 февраля. Основной поток машин из столицы в регионы ожидается 4 февраля, за день до праздника. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, на этот день придётся 25% всего потока. В этой связи путь от Сеула до Пусана займёт примерно 6 часов, от Сеула до Мокпхо - 5 часов 10 минут. Это на 1 час 30 минут меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что на этот раз праздник выпал на конец выходных. Напротив, обратная дорога, по прогнозам, будет гораздо длительнее, чем в прошлом году. Пик загруженности дорог придётся на 5 февраля. Так, путь от Пусана до Сеула составит 8 часов, а от Мокпхо до столицы - 9 часов 10 минут. Это почти на три часа больше, чем в прошлом году.