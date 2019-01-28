РК привлекает иностранные инвестиции в новые технологии

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Правительство РК прилагает усилия для привлечения прямых иностранных инвестиций. 29 января министерство промышленности, торговли и энергетики провело конференцию с участием иностранных компаний, которым представили направления политики по поддержке иностранных инвестиций в этом году. Власти выразили надежду на инвестиции по созданию ценности новых отраслей с максимальным повышением добавочной стоимости. Акцент делается на сфере услуг и новых технологий, и правительство изменило концепцию поддержки иностранных инвесторов за счёт налоговых льгот на финансовую поддержку в случае вложения средств в новые технологии и проекты, создающие новые рабочие места. Количество наименований новых технологий, подпадающих под такую помощь, будет увеличено с нынешних 157 до 2.769. Будет увеличен также бюджет таких финансовых субсидий с 6 млн долларов в прошлом году до 50 млн в этом.