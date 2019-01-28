Двое из каждых десяти одиноких корейцев не хотят иметь детей и после создания семьи

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Двое из каждых десяти одиноких мужчин и незамужних женщин в РК не планируют заводить детей и после вступления в брак. Такими стали результаты опроса, проведённого брачной компанией DUO Wedding. Между тем, среди респондентов, которые настроены на рождение детей, желаемое количество потомства составило 1,8 ребёнка. Нежелание заводить детей выразили 23,1% респондентов. Причём среди женщин показатель составил 28,8%, а среди мужчин 17,2%. При этом, чем выше доход респондентов, тем больше желающих завести детей. Среди факторов, которые вызывают обеспокоенность в случае рождения ребёнка, указываются время и усилия, затрачиваемые на воспитание ребёнка, расходы на содержание детей, расходы на обучение, опасения по поводу здоровья новорождённого, возможное влияние на карьеру.