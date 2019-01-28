Япония выразила намерение нормализовать отношения с КНДР

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28 января в послании к парламенту премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о стремлении к нормализации отношений с КНДР, забыв о плохих событиях прошлого. Он также выразил готовность встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, сняв взаимное недоверие в целях разрешения проблемы похищенных японцев, а также ядерного и ракетного оружия. Однако относительно РК он был очень краток, отметив лишь, что Токио будет продолжать тесное сотрудничество с США и РК, а также с другими членами мирового сообщества. Синдзо Абэ никак не затронул нынешний спор РК и Японии вокруг инцидента с опасно низким полётом японского самолёта, а также протест японской стороны по решению южнокорейского суда о компенсациях жертвам принудительной трудовой мобилизации. Японский премьер выразил приверженность позиции по вопросу реформирования Конституции страны в целях укрепления обороноспособности.