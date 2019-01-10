Национальная разведка США: Пхеньян вряд ли откажется от ядерного оружия

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КНДР вряд ли откажется от программы создания ядерного оружия, и в этой связи её приверженность денуклеаризации в преддверии второго саммита с США остаётся под вопросом. Как сообщает Reuters, об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, выступая 29 января на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Он напомнил, что Пхеньян более года не проводит ракетных и ядерных испытаний, закрыв ряд ядерных объектов, а северокорейский лидер Ким Чон Ын постоянно демонстрирует открытость к денуклеаризации. Тем не менее, северокорейское руководство продолжает считать ядерное оружие гарантией выживания своего режима. Данное утверждение подкреплено результатами наблюдений, которые фиксируют действия северокорейской стороны, противоречащие принципу полной денуклеаризации,- отметил Дэн Коутс. При этом он не указал, о каких конкретно действиях идёт речь.