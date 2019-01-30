В 2018 году РК заняла 45-е место в Индексе восприятия коррупции

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29 января представительство организации Transparency International в РК представило Индекс восприятия коррупции за прошлый год. РК набрала 57 баллов по стобалльной системе и заняла 45-е место среди 180-ти стран мира. При этом РК занимает лишь 30-е место среди 36-ти стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. Индекс восприятия коррупции составляется компанией Transparency International уже более 20 лет. Он отражает оценку уровня отсутствия коррумпированности в той или иной стране. Чем больше баллов набрано, тем менее коррумпирована страна. Первое место заняла Дания, набравшая 88 баллов. Далее следуют Новая Зеландия – 87, Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария - по 85 баллов. На последнем месте Сомали с показателем в 10 баллов. В конце списка находятся также Сирия, Южный Судан и КНДР.