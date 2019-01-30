Сеул передал Пхеньяну предложения о совместных мероприятиях по случаю столетия Первомартовского движения

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Министерство по делам воссоединения РК передало КНДР свои предложения по поводу совместных мероприятий, приуроченных к столетию Первомартовского движения за независимость Кореи. Об этом сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, со стороны Севера пока не поступало конкретного ответа. На вопрос о содержании предложений, направленных Северу, он ответил, что они касаются проведения мероприятий с большим смыслом. Договорённость о совместном праздновании юбилейной даты зафиксирована в Пхеньянской декларации. Касаясь отправки в КНДР антигриппозного препарата Тамифлю, представитель ведомства сказал, что правительство делает всё возможное для передачи медикаментов в самое ближайшее время.