Индекс ожидаемой деловой активности в промышленности РК понизился

На фоне замедления темпов роста показателей отрасли полупроводников прогнозы деловых кругов РК о состоянии экономики значительно ухудшились. Особенно это касается сферы производства. По данным Банка Кореи, представленным 30 января, индекс ожидаемой деловой активности (BSI) на 2019 год в сфере промышленности сократился на 3 пункта, составив 69 пунктов. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Нынешний показатель стал самым низким с марта 2016 года, когда отметка составила 68 пунктов.