ВВС РК принимают на вооружение первый самолёт-заправщик

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30 января ВВС РК принимают на вооружение многоцелевой самолёт-заправщик Airbus A330MRTT. Это первый самолёт данного класса в южнокорейских ВВС. Наличие заправщика существенно увеличит время нахождения истребителей в воздухе. Самолёт прибыл в РК в ноябре прошлого года. До декабря этого года РК получит ещё три подобных заправщика. Все они приступят к штатной работе с июля 2020 года. Данная тема стала особенно актуальной в связи с частыми нарушениями иностранными самолётами опознавательной зоны противовоздушной обороны (KADIZ). В таких случаях время оперативной активности истребителей KF-16 составляет всего пять минут. Заправщики повысят этот показатель до часа. То же самое касается и операций над островом Токто.