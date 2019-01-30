Правительство РК пытается активизировать экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий

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Январский экспорт второй месяц подряд ниже, чем показатель того же периода прошлого года. Об этом заявил вице-премьер РК по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 30 января на заседании правительства по вопросам активизации экономики. Ранее в Таможенном управлении сообщили, что в период с 1 по 20 января экспорт составил 25 млрд 700 млн долларов, сократившись на 14,6% в годовом исчислении. В этой связи вице-премьер заявил, что в феврале правительство подготовит и реализует меры по активизации экспорта. Между тем, министр промышленности, торговли и энергетики Сон Юн Мо представил пакет мер по поддержке экспортного сектора информационно-коммуникационных технологий. В частности, решено в течение пяти лет выделить почти 625 млн долларов на новые исследования и разработки, а также создать инвестиционный фонд в объёме 1 млрд 72 млн долларов. Поставлена цель в сфере промышленности информационно-коммуникационных технологий обеспечить повышение уровня найма новых кадров более чем на 10% и объёма экспорта более чем на 20%.