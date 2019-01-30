FTA повышает выживаемость экспортных компаний РК

Малые и средние экспортные компании РК, использующие преимущества соглашений о свободной торговле (FTA), имеют больше шансов на выживание. На это указывают результаты исследования, проведённого Таможенным управлением среди 260 компаний, которые в течение пяти лет переориентировались с внутреннего рынка на внешние. Выяснилось, что 75,4% компаний, начавших работу через FTA, продолжают деятельность и в следующем году. Среди новых предприятий, не использующих льготы свободной торговли, отметка составила 50,8%. Выживаемость компаний, работающих через FTA четвёртый год, составила 58,1%, а работающих по обычной схеме - 20,8%.