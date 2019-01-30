Южнокорейский экспорт автомобилей вновь сократился

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В прошлом году южнокорейский экспорт легковых автомобилей сократился на 1,8% в годовом исчислении, составив 37,5 млрд долларов. Об этом сообщили 30 января в Таможенном управлении. Количество экспортированных автомобилей также уменьшилось на 2,8% до 2 млн 470 тыс. единиц. Экспорт автомобилей сокращался два года подряд с 2015 года, в 2017 году увеличившись на 4,5%. Однако в прошлом году вновь отмечен спад. Это коснулось всех видов автомобилей, за исключением лёгких машин. Поставки в Канаду выросли на 6,9%, в Россию на 49,9%, в Италию на 10,3%. Но экспорт в США сократился на 7%, в Австралию на 4,8%, в Германию на 5,7%. На 63,1% выросли поставки за рубеж экологичных автомобилей. Импорт вырос на 15,9%, составив 11,1 млрд долларов.