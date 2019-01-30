Президент РК принял отставку своего помощника по экономическим вопросам

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Президент РК Мун Чжэ Ин принял отставку своего помощника по вопросам экономики Ким Хён Чхоля. Уход связан со скандалом, в центре которого оказался высокопоставленный сотрудник администрации. Выступая 28 января на конференции в Торгово-промышленной палате, он сделал заявление, в котором призвал молодёжь не называть свою страну «Hell Chosun» или «Адский Чосон», жалуясь на трудные условия жизни, а жить и работать в странах АСЕАН в Юго-Восточной Азии, где цены и конкуренция ниже. То же самое он предложил и более взрослым людям старше 50 лет вместо того, чтобы оставлять критические комментарии в социальных сетях. Представитель администрации президента Ким Ый Гём отметил, что Ким Хён Чхоль подал в отставку, не желая обременять главу государства.