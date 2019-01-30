Торгово-экономическая делегация КНДР посещает Россию

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28 января во Владивосток прибыла торгово-экономическая делегация КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических связей Ли Гван Гыном. В состав делегации, кроме представителей министерства внешнеэкономических связей, вошли также представители МИД, министерства охраны государственной территории и окружающей среды, ряда других правительственных учреждений КНДР. Одним из основных вопросов, обсуждаемых в ходе визита, является подготовка к проведению Девятого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 6 марта в Москве. На 31 января запланирована встреча северокорейской делегации с заместителем министра по развитию Дальнего Востока Александром Крутиковым.