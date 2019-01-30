В РК сохраняется большой разрыв в размере зарплат

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В РК сохраняется большой разрыв между уровнем зарплат в малых и средних и крупных компаниях. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 2017 год средний месячный доход людей, работающих на зарплату, вырос на 3,5% в годовом исчислении, составив 2 млн 870 тыс. вон или примерно 2.568 долларов. В крупных компаниях показатель составил 4 млн 880 тыс. вон или 4.366 долларов. Это в 2,18 раза больше, чем в малых и средних компаниях. В 2016 году разница составляла 2,23 раза. Велика разница и в доходе мужчин и женщин. Если среди мужчин средний показатель составил 3.015 долларов, то среди женщин 1.905 долларов.