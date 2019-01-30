В РК растут опасения по поводу возможности начала эпидемии ящура

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В РК зафиксирован второй случай обнаружения ящура на одной из ферм. Речь идёт о животноводческой ферме в Ансоне провинции Кёнгидо. Данный факт был подтверждён 29 января. Первый случай был выявлен 28 января в том же городе. В районе данных хозяйств расположено большое количество животноводческих ферм, где выращивается крупный и мелкий рогатый скот, а также свиньи. В этой связи растут опасения по поводу возможности начала эпидемии. Власти приняли меры ограничения передвижения в радиусе 3 км от данных ферм, проводя проверку. Весь скот вышеуказанной фермы, а также трёх близлежащих хозяйств будет уничтожен. Подобные меры будут приняты и в отношении места, где вирус был обнаружен впервые. В Ансоне и шести близлежащих городах и провинциях проводится экстренная вакцинация.