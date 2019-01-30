Самым популярным писателем в РК за десять лет является Хигасино Кэйго

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Самым популярным писателем в РК за последние 10 лет стал японский автор Хигасино Кэйго, известный своими детективными романами. По данным крупнейшего южнокорейского книжного ритейлера Kyobo Book Centre, представленным 30 января, в период с 18 января 2009 года по 17 января 2019 года продажи его романов в РК составили 1 млн 270 тыс. экземпляров. По этому показателю Хигасино Кэйго занял первое место. На втором месте японский писатель Харуки Мураками, который был лидером рейтинга по итогам 2015 года. Третью позицию занял французский писатель Бернард Вербер, возглавлявший рейтинг в 2016 году. За ним следует другой французский автор Гийом Мюссо. Пятую строчку с показателем в 520 тыс. экземпляров занял южнокорейский писатель Ким Чжин Мён. На шестом месте писательница Син Гён Сук.