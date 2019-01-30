Детский фонд ООН окажет помощь гражданам КНДР в лечении туберкулёза и малярии

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В этом году Детский фонд ООН (UNICEF) среди программ оказания помощи КНДР в первую очередь решил приступить к лечению малярии и туберкулёза. Об этом 30 января сообщила радиостанция «Свободная Азия». Представитель отделения Детского фонда в Азиатско-Тихоокеанском регионе сообщил, что теперь, благодаря решению СБ ООН о выведении из-под санкций ряда проектов по оказанию гуманитарной помощи Северу, появилась возможность передать КНДР 51 наименование гуманитарного медицинского груза. Сообщается, что совместно с ВОЗ Детский фонд намерен принять меры по борьбе с распространением туберкулёза. В этом году в КНДР дополнительную помощь в лечении получат 107 тыс. человек. Кроме того, 2 млн северян, в том числе дети младше пяти лет, получат медикаменты в рамках борьбы с малярией.