Фильм «Экстремальная работа» набирает популярность

Photo : YONHAP News

Новый фильм «Экстремальная работа» продолжает набирать популярность. Как сообщили в Корейском комитете кинематографии, по состоянию на 30 января, на восьмой день после премьеры, картину посмотрели более 4 млн человек. По состоянию на 8 часов утра показатель составил 4 млн 104 тыс. 48 человек. На четвёртый день была достигнута отметка в 2 млн, на пятый в 3 млн человек. Такой рост числа просмотров выше, чем у ряда популярнейших фильмов последнего времени. Режиссёром фильма «Экстремальная работы» является Ли Бён Хон. Картина в комической форме повествует о группе следователей отдела полиции по борьбе с наркотиками, которая избрала необычный способ для поимки бандитов.