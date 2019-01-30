Дональд Трамп: Отношения между США и КНДР сейчас лучше, чем когда бы то ни было

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Отношения между США и КНДР сейчас лучше, чем когда бы то ни было. Ядерные и ракетные испытания не проводятся, происходит передача останков американских солдат, а заложники возвращаются на родину. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп. Он положительно оценил шансы на денуклеаризацию КНДР и выразил надежду на скорую встречу с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. «Время покажет, что будет с Северной Кореей, но в конце правления предыдущей администрации отношения были ужасными, и назревали очень плохие вещи»,- подчеркнул глава Белого дома.