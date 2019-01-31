Объём промышленного производства в РК в декабре сократился на 0,6%

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Объём промышленного производства в РК в декабре прошлого года сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщили в четверг в Национальном статистическом управлении, это произошло главным образом в результате сокращения выпуска полупроводников за тот же период на 4,5% и их экспорта на 5,9%. Производство автомобилей сократилось на 5,9%, а их экспорт - на 10,5%. Между тем, полупроводники и автомобили являются основой южнокорейского экспорта. Объём производства в сфере услуг уменьшился в декабре на 0,3% по сравнению с ноябрём. Розничные продажи увеличились за тот же период на 0,8%. Объём промышленного производства за весь 2018 год возрос на 1% по сравнению с 2017 годом. Это самый низкий рост с 2000 года.